انطلاق ملتقى صناعة الإبداع لأول مرة في السعودية.. 30 أكتوبر الجاري

ينطلق ملتقى صناعة الإبداع «Creative Industry Summit» في نسخته الخامسة عشرة، والنسخة الإقليمية الأولى، لأول مرة، في السعودية، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وذلك بالشراكة مع غرفة الرياض ممثلة بلجنة الدعاية والإعلان.

وينعقد الملتقى خلال الفترة من 30 أكتوبر وتستمر فعالياته حتى 1 نوفمبر، بمشاركة نخبة من المتحدثين من داخل وخارج المملكة، كما سيشهد الملتقى تنظيم ورش عمل يومية، إذ سيشارك في كل ورشة متحدثين بعدد من الأوراق البحثية.

ويعقد الملتقى حفل استقبال افتتاحي احتفالًا بتدشين النسخة الأول من الفعالية في المملكة وذلك يوم 29 أكتوبر بحضور كبار ضيوف الملتقى ورجال الأعمال وقادة الرأي وقادة الصناعات الإبداعية والشخصيات العامة من البلدين مصر والسعودية.

الدعاية والإعلان والاتصال التسويقي

من جانبها، أعربت مي سلامة، الشريك المؤسس لملتقى صناعة الإبداع Creative Industry Summit، عن فخرها بالشراكة مع غرفة الرياض لتقديم الملتقى في نسخته الإقليمية الأولى واستضافته بالمملكة العربية السعودية، مضيفة أن هذه النسخة سوف تناقش «مجال الدعاية والإعلان والاتصال التسويقي» وذلك من خلال استضافة أكبر المواهب من المملكة العربية السعودية ومصر في مختلف المجالات الإبداعية كالدعاية والإعلان والتسويق والاتصالات وNFTs والوسائط الرقمية والمحتوى، وذلك لتبادل الخبرات وفتح فرص تعاون من خلال سلسلة من الجلسات النقاشية وورش العمل والمعارض.

وتابعت: كما توفر القمة فرصة للقاء والتواصل مع الشركات الرائدة في المجالات الإبداعية والشخصيات المؤثرة في السوق السعودية، موضحة أن هذا التعاون السعودي المصري في قطاع الدعاية والإعلان يعتبر خطوة مهمة لتشجيع التعاون في مجالات تنظيم الفعاليات الاحتفالية الإبداعية من خلال تنظيم المؤتمرات ومنصات التحدث وورش العمل والعروض والمعارض الابتكارية إضافة إلى تطوير وتبادل الأفكار بين خبراء الإبداع والإعلان في البلدين وبناء القدرات من خلال الفعاليات المشتركة.

تنظيم الملتقى يأتي بمشاركة نخبة من المؤسسات الإعلامية

من جانبه، قال محمد بن عبدالإله الخريجي رئيس لجنة الدعاية والإعلان بغرفة الرياض، إن الملتقى يمثل دعمًا مهمًا لصناعة الإعلان التي تشهد نموا كبيرا في المملكة، مشيرا إلى أن تنظيم الملتقى يأتي بمشاركة نخبة من المؤسسات الإعلامية والمستثمرين بقطاع الدعاية والإعلان والمهتمين بالمملكة وبجمهورية مصر العربية، بهدف التعريف بصناعة الإبداع ونشر ثقافة الابداع للطلاب والمختصين، وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية بالقطاع مع بيوت الخبرة العريقة بالمملكة ومصر والمساهمة في نهوض صناعة الإعلان وزيادة الوعي لدى مجتمع الاعمال لهذه الصناعة، وطرح المرئيات والمقترحات بما يعمل على تأصيل مبدأ الحوار والمشاركة مع قطاعات الدعاية والإعلان.

وتسعى لجنة الدعاية والإعلان من خلال الملتقى الذي يسلط الضوء على الاقتصاد الإبداعي، لمواكبة التحولات التي يشهدها قطاع الدعاية والإعلان ضمن مواكبته لرؤية المملكة 2030 وبرامجها المختلفة، وذلك عبر توسيع نطاق التعاون مع الشركات العملاقة محليا وإقليميا وعالميا، واستقطاب أبرز قادة صناع الإبداع في العالم لتبادل الخبرات وطرح النقاشات حول عالم الإبداع وصناعته.

ويتضمن الملتقى عددا من الفعاليات وورش العمل التي يتحدث فيها نخبة من خبراء الإعلان في شركات ريادية وخبراء الإعلان المصري ومصممو محتوى ومخرجين ومؤثرين، كما تناقش ورش العمل: «الاعلانات وكيف تتعامل مع المهمة الإبداعية المطلوب تنفيذها»، «العلامات التجارية وكيفية إنشاء علامات تجارية مؤثرة في الشرق الأوسط»، «فن مخاطبة الجماهير»، فيما سيكون هناك ورشة عمل تستعرض «طرق محاربة الإجهاد من الهدف وإنشاء علامة تجارية متفردة بالتركيز على الأشخاص».

جدير بالذكر أن ملتقى صناعة الإبداع Creative Industry Summit انطلق عام 2014 كالمنصة الأولى والوحيدة في مصر المتخصصة في مجال الصناعات الإبداعية لتستقطب مئات المتخصصين البارزين من جميع أنحاء العالم، ولأكثر من 8 أعوام و15 فعالية ومؤتمر، استطاع الملتقى إثراء الفكر الإبداعي للمشاركين، ومنح الخبرات التدريبية للشباب لخلق كوادر بفكر إبداعى خلاق قادر على النهوض بصناعاتهم ومواكبة التطورات المتلاحقة في مجالات عملهم، من خلال استقراء أهم التطورات المستقبلية في مجالات الصناعة الإبداعية وتأهيل المشاركين لمواجهتها والاستفادة منها في تنمية أعمالهم.