وفاة والد الفنانة كريمة منصور.. والعزاء غدا في مسجد الرحمن الرحيم

بعد وفاة والد الفنانة كريمة منصور ونشرها الخبر عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، طالبت متابعيها بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.

الفنانة كريمة منصور تستقبل عزاء والدها في مسجد الرحمن الرحيم

وكتبت الفنانة كريمة منصور، بعد وفاة والدها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: «توفى إلى رحمة الله.. والدي المعتز بالله أحمد منصور، وسيُقام العزاء غدًا يوم الجمعة 28 أكتوبر في مسجد الرحمن الرحيم بطريق صلاح سالم».

زينب غريب تواسي الفنانة كريمة منصور بعد وفاة والدها

وحرصت الفنانة زينب غريب، على مواساة الفنانة كريمة منصور، بعد هذا المُصاب الأليم، قائلة: «الله يرحمه ويصبرك.. البقاء لله وحده.. قلبي معاكي».

الفنانة كريمة منصور، هي مؤسِّسة ومديرة مدرسة لتعليم الرقص المعاصر، والتي تُسمَّى «مركز القاهرة للرقص المُعاصر»، فقرَّرتُ الالتحاق بمعهد السينما في مصر، ثم السفر إلى إيطاليا لدراسة الرقص المُعاصر، ومنها إلى لندن، حيث قامت بدراسة الرقص المُعاصر، وحصلت منها على البكالوريوس والماجستير، وبالعودة إلى مصر عملت مدرسًا مساعدًا فى معهد الباليه، ومعلمة فى مسرح دار الأوبرا المصرية.

وشاركت الفنانة كريمة منصور، في عددٍ من الأعمال الدرامية، منها مسلسلات «منورة بأهلها»، و«لعبة نيوتن» بطولة منى زكي، و«بيمبو» للمخرج عمرو سلامة، كما عملت في التصميم الحركي لفيلم «ليلة البيبي دول».