الرئيس الأمريكي جو بايدن: روسيا سترتكب خطأ إذا استخدمت أسلحة نووية تكتيكية

قال مسؤولون أمريكيون، إنّ واشنطن تلقت إشعارًا من موسكو بشأن بدء مناورات تتضمن إطلاق صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية الفترة المقبلة، بعد شهر واحد من تهديدات روسيا من استخدام سلاحها النووي وبعد أسابيع من تحرك القطار النووي الروسي والغواصة الروسية.

بايدن يستنكر تصرف روسيا المستقبلي

بدوره أعلن الرئيس الأمريكي، جوزيف بايدن، في تصريحات عاجلة نقلتها قناة العربية، أنّ روسيا سترتكب خطأ جسيما إذا استخدمت أسلحة نووية تكتيكية، مواصلًا: «نحن على تواصل دائم مع روسيا بشأن لاعبة السلة الأميركية بريتني غرينر».

تعليق روسيا على القنبلة القذرة

من جهته، أكد سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا: «أوكرانيا تحاول تقليص برنامج (القنبلة القذرة) بعد كشفنا له».

الأزمة الروسية الأوكرانية بدأت نهاية فبراير الماضي

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية نهاية فبراير الماضي عقب إعلان أقاليم أوكرانية رغبتها الانضمام إلى روسيا التي جهزت جيشها وعمدت إلى دعم هذه الأقاليم، وأقامت فيها استفتاءات من أجل ضمها رسميا وسط غصب أوروبي وأوكراني من هذا التصرف.