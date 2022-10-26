«الكرملين» يوضح سبب عدم تقديم بوتين التهنئة إلى سوناك: ليسا أصدقاء

أعلنت الرئاسة الروسية «الكرملين»، أنّ الرئيس فلاديمير بوتين، لم يهنئ ريشي سوناك برئاسة وزراء بريطانيا، موضحة أنّ المملكة المتحدة ليست من أصدقاء روسيا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وتولى ريشي سوناك مسؤولية الحكومة البريطانية رسميا أمس، بعد فوزه بزعامة حزب المحافظين بنحو 200 صوت داعم من النواب.

الرئيس الأوكراني هنأ سوناك برئاسة وزراء بريطانيا

وقدّم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، التهنئة لريشي سوناك بتوليه رئاسة وزراء بريطانيا، كما هنأه الرئيس الأمريكي جو بايدن.