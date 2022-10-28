أسعار الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 28-10-2022 في مصر

قال عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن أسعار الفراخ البيضاء ومشتقات الدواجن كما هي دون تغيير، ولن يتم معرفة الأسعار الجديد قبل يوم السبت.

وشهدت أسعار الفراخ اليوم الجمعة، وفق عبدالعزيز السيد، في تصريحات خاصة لبوابة الوطن، استقرار في عدد من الأسواق المصرية.

وتستعرض «الوطن» اليوم الجمعة، أسعار الفراخ البيضاء في المحلات والأسواق المختلفة ومشتقاتها كما يلي:

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 28-10-2022

تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 37 و39 جنيهًا.

تراوح سعر الفراخ الساسو بين 44 و48 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم بين 52 و54 جنيهًا.

بلغ سعر الكيلو من الدواجن الأمهات بين 26 و29 جنيهًا.

أسعار مشتقات الدواجن اليوم الجمعة 28-10-2022

- بلغ سعر كيلو البانيه بين 85 و95 جنيهًا.

- بلغ سعر كيلو الأوراك بين 40 و42 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الأجنحة بين 28 و30 جنيهًا.

- كيلو الكبد والقوانص بلغ اليوم 40 و42 جنيهًا.

- سعر كيلو الدبابيس تراوح بين 45 و50 جنيهًا.

- سعر كيلو شيش البانية بين 100 و110 جنيهات.

- سعر كيلو الأوراك المخلية تراوح بين 60 و65 جنيهًا.

- سعر كيلو الهياكل تراوح بين 15 و18 جنيهًا.

- سعر كيلو صدور الدواجن بالعظم بين 45 و55 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم

تراوح سعر الكتكوت من النوع الأبيض البالغ عمر يوم بين 3 و4 جنيهات.

تراوح سعر كتكوت الساسو من عمر 4 إلى 5 أيام بين 4 و5 جنيهات.

تراوح سعر الكتكوت البلدي عمر يوم بين 5 و6 جنيهات.

أسعار البط اليوم

تراوح سعر كيلو البط الفرنساوي اليوم بين 37 و40 جنيهًا.

تراوح سعر لحم البط المسكوفي اليوم بين 46 و50 جنيهًا.

تراوح سعر البط البلدي اليوم بين 60 و64 جنيهًا.