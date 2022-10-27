«الأرصاد» تحذر من الشبورة المائية على مدن القناة غدا الجمعة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تكون الشبورة المائية، خلال الساعات الأولى من صباح الجمعة، على محافظة السويس ومدن القناة وعدد من المناطق المختلفة بالجمهورية، فضلاً عن توافر فرص لسقوط الأمطار الخفيفة.

تكون الشبورة المائية صباحًا

وقالت الهيئة العامة للأرصاد، في بيان لها، إنه من المتوقع أن تشهد عدد من المحافظات والمناطق، خلال طقس الجمعة 28 أكتوبر، تكوّن الشبورة المائية، خلال فترات الصباح، في الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة وشمال الصعيد والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية.

فرص سقوط الأمطار

وأضاف بيان الهيئة العامة للأرصاد، أن طقس الجمعة، من المتوقع أن يشهد فرصة لسقوط أمطار خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية، على عدد من المناطق منها السويس ومدن القناة والسواحل الشمالية والوجه البحري وذلك بنسبة حدوث تتراوح بين 20% إلى 30%.

استعدادات لمواجهة الأمطار والتقلبات الجوية

في نفس السياق، استمرت محافظة السويس في الاستعداد لمجابهة الطقس السيئ، وأكد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، على مختلف الجهات وأحياء المحافظة، باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة، لمجابهة تقلبات الطقس أو سقوط أمطار.