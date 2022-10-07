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درجات الحرارة اليوم الجمعة 7-10-2022.. سقوط أمطار خفيفة

كتب:

منى سعيد
01:34 ص | الجمعة 07 أكتوبر 2022
درجات الحرارة اليوم

درجات الحرارة اليوم

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، بيانًا رسميًا، بحالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم المتوقعة على الأنحاء كافة، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وحار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

ويتوقع خبراء الأرصاد حالة الطقس خلال ساعات الليل، فيكون لطيفًا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

وتضطرب الملاحة البحرية على سواحل البحر المتوسط وتصل سرعة الرياح ما بين 40 إلي 50 كم في الساعة، ويكون ارتفاع الأمواج من 2 إلى 2.5 متر.

ويتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة غدًا بنسبة 30%، على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، وتنشط الرياح على معظم الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم 

وأوضح خبراء الأرصاد درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن ومحافظات الجمهورية كالآتي:

القاهرة 29 - 21.

العاصمة الإدارية 29- 21.

6 أكتوبر 30 - 20.

بنها 29 - 21.

دمنهور 31 - 21.

كفر الشيخ 28 - 20.

المنصورة 30 - 21.

دمياط 28 - 22.

بورسعيد 27 - 22.

الإسماعيلية 29 - 21.

السويس 30 - 22.

الزقازيق 29 - 21.

شبين الكوم 29 - 21.

طنطا 28 - 22.

شلاتين 38 - 24.

الإسكندرية 27 - 21.

العلمين الجديدة 27 - 21.

وادي النطرون 29 - 22.

مطروح 24- 20.

السلوم 25- 21.

سيوة 26 - 17.

العريش 28 - 22.

رفح 27 - 22.

الطور 30 - 24.

كاترين 29 - 17.

رأس سدر 28 - 22.

نخل 28 - 16.

طابا 29 - 23.

نويبع 33 - 24.

حلايب 32 - 26

شرم الشيخ 34- 25

الغردقة 33 - 25

مرسى علم 33-24

الفيوم 30 - 21

بني سويف 30 - 21

المنيا 30 - 19

أسيوط 31 - 20

سوهاج 32- 21

قنا 37- 22

الأقصر 37- 23

أسوان 38- 24

الوادي الجديد 33- 23

أبو سمبل 38- 25

أبو رماد 35 - 26

رأس حدربة 33 - 25.

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