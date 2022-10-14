«السوداني» يتعهد بمكافحة الفساد.. ووفيات في حريق حافلة باكستانية

شهد عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، تنوعت ما بين سياسية وأمنية، أبرزها، تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني بمكافحة الفساد والإقصاء والتهميش، فيما انتشلت السلطات التونسية، جثث أكثر من 15 مهاجرا بينهم أفارقة قبالة سواحل شرقي البلاد.

وأبدى رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني 52 عاما، استعداده للتعاون مع جميع القوى السياسية والمكونات المجتمعية في بلاده، وتعهد المسؤول العراقي، في أول بيان، بعد تكليفه، بمكافحة الفساد والإقصاء والتهميش.

وانتخب «مجلس النواب» العراقي، أمس الخميس، السياسي الكردي عبد اللطيف رشيد رئيسا للبلاد، فيما كلف رئيس البلاد الجديد، السوداني «مرشح «الإطار التنسيقي»، برئاسة الوزراء.

وكان عبد اللطيف رشيد، نجح في الفوز بمنصب الرئاسة العراقية بعد الفوز في جولتي التصويت التي شهدها لمجلس «النواب» العراقي بعد مضي عام على الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في أكتوبر 2021.

وحصل رشيد، على 157 صوتاً من مجموع 277 صوتاً في جولة التصويت الأولى بينما حصل على 140 صوتاً في الجولة الحاسمة بعد حصول رئيس البلاد الحالي برهم صالح على 80 صوتاً.

وكان رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي، دعا عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، كل القوى السياسية في بلاده إلى التعاون والتكامل، فيما دعت السفارة الفرنسية في العراق لتشكيل حكومة تستجيب لمطالب الشعب، معربة عن استعدادها للعمل مع السوداني، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

حريق في حافلة يسفر عن مصرع 17 شخصا من أسرة واحدة على الأقل في باكستان

وتوفي 17 شخصا من أسرة واحدة على الأقل، بينهم 12 طفلاً، أمس الخميس، نتيجة حريق اندلع في حافلة تقلهم بعد حدوث عطل بوحدة التكييف في باكستان.

Fire erupted in a bus enroute from Karachi to Larkana.

Several Injured.#JamshoroIncident #FirePrevention #Jamshoro pic.twitter.com/zFO1GtvAeW — Syed Sibte Hassan Rizvi (@SibteHR) October 12, 2022

وقالت شرطة «الطريق السريع» إن الحافلة كانت تقل 80 شخصا من المتضررين من الفيضانات كانت متجهة نحو «كراتشي» قادمة من «خيربور ناثان شاه»، وكان الركاب من قبيلة موجيري، وفقا لما ذكرته قناة «جيو نيوز» الباكستانية.

وفي تونس، انتشل خفر السواحل، جثث أكثر من 15 مهاجرا بينهم أفارقة قبالة ساحل المهدية الواقعة شرقي البلاد، فيما أشارت وسائل إعلام تونسية، إلى أن الجثث المنتشلة جميعها متحللة.

من جانبه، قدر «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، عدد المفقودين في سواحل البلاد، حتى أمس الاول الأربعاء بـ 544 شخصا، وفقا لما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية.

وظهرت الجثث خلال اليومين الماضيين، بعدما تغير اتجاه الريح ما ساعد باقترابها من ساحل المدينة التونسية، فيما قالت وكالة «تونس إفريقيا» للأنباء، أن السلطات تعمل على التعرف على هوية الضحايا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

بلينكن: «واشنطن» ستواصل دعم شعب تونس

بدورها، خصصت «واشنطن»، 60 مليون دولار لمساعدة العائلات الأكثر عرضة للخطر في تونس وسط العديد من الأزمات الاقتصادية التي يواجهونها، وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان، إن الأموال تأتي إضافة إلى البرامج الأمريكية المستمرة لدعم المجتمع المدني في تونس والقطاع الخاص.

وأضاف بلينكن، أن «وكالة التنمية الدولية» الأمريكية ستقدم المنحة لصندوق «اليونيسيف» لتقديم المساعدة للعائلات التونسية الفقيرة، وأكد وزير الخارجية الأمريكي، أن «واشنطن» ستواصل دعم شعب تونس.

اصطدام حافلة بعبوة ناسفة وسط مالي يسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل

وفي مالي، الدولة الواقعة في غربي قارة إفريقيا، لقي ما لا يقل عن 11 شخصًا مصرعهم وأصيب 53 آخرين، جراء اصطدام حافلة بعبوة ناسفة في على طريق بين «باندياجارا» و«جونداكا» في منطقة «موبتي» وسط البلاد، أمس الخميس، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي اليمن، اعترف الحوثيون الذين يسيطرون على العاصمة اليمنية «صنعاء»، بوفاة 10 أطفال تتراوح أعمارهم بين «3 و15 عام» من مصابي السرطان جراء حقنهم بأدوية مهربة ومنتهية الصلاحية، بعد أكثر من 3 أسابيع على الوفاة، فيما أشارت معلومات، إلى أن عدد الوفيات بلغ أكثر من 18 طفلاً من أصل 45 طفلاً، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

اقتصاديا، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة الأمريكية، تعتزم التفاوض مع المملكة العربية السعودية بشأن قرار «أوبك +» بخفض إنتاج النفط.

وفي وقت سابق، فندت «الرياض»، حديث «واشنطن» حول وقوف «موسكو» وراء قرار «أوبك +» بخفض إنتاج النفط، وقالت وزارة «الخارجية السعودية»، إن المصادقة على القرار تمت لاعتبارات اقتصادية بحته.