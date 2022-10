«السوداني» يتعهد بمكافحة الفساد.. ووفيات في حريق حافلة باكستانية

شهد عدد من الدول خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، تنوعت ما بين سياسية وأمنية، أبرزها، تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني بمكافحة الفساد والإقصاء والتهميش، فيما انتشلت السلطات التونسية، جثث أكثر من 15 مهاجرا بينهم أفارقة قبالة سواحل شرقي البلاد.

وأبدى رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني 52 عاما، استعداده للتعاون مع جميع القوى السياسية والمكونات المجتمعية في بلاده، وتعهد المسؤول العراقي، في أول بيان، بعد تكليفه، بمكافحة الفساد والإقصاء والتهميش.

وانتخب «مجلس النواب» العراقي، أمس الخميس، السياسي الكردي عبد اللطيف رشيد رئيسا للبلاد، فيما كلف رئيس البلاد الجديد، السوداني «مرشح «الإطار التنسيقي»، برئاسة الوزراء.

وكان عبد اللطيف رشيد، نجح في الفوز بمنصب الرئاسة العراقية بعد الفوز في جولتي التصويت التي شهدها لمجلس «النواب» العراقي بعد مضي عام على الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في أكتوبر 2021.

وحصل رشيد، على 157 صوتاً من مجموع 277 صوتاً في جولة التصويت الأولى بينما حصل على 140 صوتاً في الجولة الحاسمة بعد حصول رئيس البلاد الحالي برهم صالح على 80 صوتاً.

وكان رئيس الوزراء العراقي السابق، مصطفى الكاظمي، دعا عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، كل القوى السياسية في بلاده إلى التعاون والتكامل، فيما دعت السفارة الفرنسية في العراق لتشكيل حكومة تستجيب لمطالب الشعب، معربة عن استعدادها للعمل مع السوداني، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وتوفي 17 شخصا من أسرة واحدة على الأقل، بينهم 12 طفلاً، أمس الخميس، نتيجة حريق اندلع في حافلة تقلهم بعد حدوث عطل بوحدة التكييف في باكستان.

