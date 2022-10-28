إبراهيم عيسى: المصريون لديهم وعي ونضج كفيل بإفشال دعوات الفوضى والتخريب

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ينبغي أن تكون مقدمة لإجراءات أخرى قادمة شديدة الجدية والعزيمة والإرادة في تنفيذ المنظومة كلها، موضحًا أن المصريون لديهم درجة من النضج والوعي كفيلة بإفشال دعوات الفوضى والتخريب.

ضرورة استكمال المنظومة

وأضاف «عيسى»، خلال تعليق ببرنامج «حديث القاهرة» على فضائية «القاهرة والناس» الخميس، أنه لابد من استكمال المنظومة التي بدأت فيها الدولة رغم امتعاض أي شخص، متمنيًا أن يتم التنفيذ بالشكل الأمثل، لأن الإجراءات الاقتصادية تعبر عن رغبة في تنفيذ منظومة إصلاح اقتصادية شاملة.

كلنا شركاء في المسؤولية

وتابع: «كلنا شركاء في المسؤولية وعلينا استكمال مشوار الإصلاح الاقتصادي كاملًا لتحقيق الأهداف المرجوه منه، ونحتاج إلى إعداد تقارير شهرية للتعرف على مردود القرارات الاقتصادية».