تفاصيل اصطدام قطار بـ«توك توك» ونجاة قائده: «تحول إلى هيكل حديدي»

شهدت منطقة العياط جنوب الجيزة، حادثًا مأسويًا حينما اصطدم أحد القطارات بـ «توكتوك»، أثناء عبوره المزلقان دون وقوع إصابات، وتحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، النيابة المختصة للتحقيق.

بلاغ بالواقعة

ترجع تفاصيل الحادث، عندما ورد للواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد محمد مختار رئيس لقطاع مباحث جنوب الجيزة، أنه ورد لمركز شرطة العياط إخطارًا من الخدمات الأمنية المعينة بمزلقان ميت القائد دائرة المركز باصطدام أحد القطارات بـ«توكتوك»، أثناء عبوره المزلقان دون وقوع إصابات.

قطار يصطدم بتوكتوك

بالانتقال والفحص، تبين عبور توكتوك بدون لوحات قيادة طفل 9 سنوات أثناء غلق حاجز المزلقان وقدوم القطار، ليفر الطفل هاربًا ويترك «التوكتوك»، قبل الاصطدام بالقطار.

جرى التحفظ على قائد التوكتوك بعدما أنقذته العناية الإلهية، والهيكل المتبقي من التوكتوك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت العرض على النيابة.