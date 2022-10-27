«صناعة رجال الأعمال»: قرارات الحكومة بشأن مرونة سعر الصرف مناسبة وشجاعة

قال محمد المنزلاوي، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إن قرارات الحكومة الأخيرة بمرونة سعر الصرف هو قرار انتظرته اللجنة منذ عدة أشهر، إذ أن عدم استقرار سعر الصرف أحدث بلبلة في التحويلات التي كانت تأتي من الخارج.

المنزلاوي: قرارات الحكومة مناسبة وشجاعة

وأضاف «المنزلاوي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن عدم وجود سعر حقيقي للجنيه أمام الدولار تسبب في حدوث مشكلات كبيرة خاصة في مستلزمات الإنتاج، ما أدى بدوره إلى أن بعض المصانع تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية، لذلك فإن قرارات الحكومة مناسبة وشجاعة.

المنزلاوي: مرونة سعر الجنيه أمام الدولار يجعله مستقرا للأسابيع المقبلة

وأوضح أن مرونة سعر الجنيه أمام الدولار سيجعله مستقرا خلال الأيام و الأسابيع المقبلة، حتى يصل إلى سعر مناسب وحقيقى ويستطيع حينها كافة رجال الأعمال التعامل به وبطمئنينه، نستطيع أن نعمل به.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال أن قرارات الحكومة من شأنها المساهمة في زيادة الاستثمار الذي يدخل البلاد إذا استقر الجنيه أمام الدولار.

رفع أسعار الفائدة وإلغاء الاعتمادات المستندية

وأشار إلى أن قرارات البنك المركزي، اليوم، برفع أسعار الفائدة وإلغاء الاعتمادات المستندية، وجعل سعر الصرف مرنًا بحسب العرض والطلب، جاءت عقب المؤتمر الاقتصادي وتوصياته والتي كانت هذه القرارات أحد أبرز هذه التوصيات للنهوض بالاقتصاد الوطني، ويهدف لاستقرار وخفض معدلات التضخم.