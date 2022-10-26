محمود محيي الدين: مصر تعمل على قدم وساق لتوفير آليات التمويل في قمة المناخ

انطلقت، منذ قليل، ندوة «الابتكار من أجل المناخ» بالمركز القومي للبحوث، بهدف تعزيز دور البحث العلمي ونقل التكنولوجيا والدعوة إلى أهمية الابتكار في العمل المناخي وإشراك أصحاب المصلحة وتسهيل الترابط بين البحث العلمي والمشروعات التجارية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

مصر تعمل على قدم وساق في محور التمويل في قمة المناخ

وقال محيي الدين، إنه سيتم تفعيل برنامج للتوعية بالجامعات المصرية في كل يوم من أيام مؤتمر المناخ تقوم بتنظيمه الاتحادات الطلابية، بالتنسيق مع الأساتذة المتخصصين لمناظرة ما يحدث في المؤتمر، بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد أن مصر تعمل على قدم وساق في محور التمويل في قمة المناخ، وأن تكون القمة للحلول والتنفيذ ومتابعتها، موضحاً أن القمة تشمل العديد من المحاور ومجالات العمل المشتركة كيوم للعلم والمرأة.

وأضاف أن قمة شرم الشيخ هي بداية للرئاسة المصرية وليست نهاية، مؤكداً أنه هناك تجمع علمي عربي وأفريقي في إعداد القمة المصرية بالتنسيق مع دولة الإمارات العربية وجامعاتها، موضحاً أن دولة الإمارات ستستضيف اجتماعات المناخ العام المقبل لذلك هي حريصة على التعرف على ما تقوم به مصر في قمة المناخ.

جهود كبيرة لتجميع الـ100 مليار دولار

وأشار إلى أن طرق مكافحة التغيرات المناخية أصبحت معروفة، فضلاً عن أعمال البحث والتطوير والتقدم بحلول مبتكرة في مجالات العمل المناخي، مؤكداً أنه هناك تطور كبير في المراكز البحثية: «العلم لا يعرف مكانا منفرداً ولا مصدرا وحيدا».

وأشار إلى أنه هناك جهود كبيرة لتجميع الـ100 مليار دولار، التي أوفت بها ست دول فقط، لدعم مواجهة التغيرات المناخية ومن وسائلها أسواق الكربون.