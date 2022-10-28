تفاصيل سقوط عاطل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالجيزة

أمرت جهات التحقيق بالجيزة بحبس عاكل، متهم بالإتجار في المواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد الاستماع لاعترافاته الكاملة، مؤكدًا استخدام منزله الخاص كمكان لتخزينها قبل توزيعها على عملائه، من خلال سيارة الملاكي.

اعترافات المتهم بارتكابه للواقعة

وورد في اعترافات المتهم بحيازة كمية من المواد المخدرة «حشيش»، أنه حصل على المضبوطات من أحد الأشخاص، لتوزيعها على عملائه، لذلك استخدم منزله من أجل تخزينها مضيفا أنه يستخدم سيارة ملاكي لترويج المواد المخدرة في الجيزة.

تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود إلى معلومات وردت لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد باتجار عاطل في المواد المخدرة، وبإعداد الأكمنة للمتهم تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وبمواجهته اعترف بالإتجار في المواد المخدرة، وأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأوضح أشرف ناجي المحامي بالنقض، أن القانون جرم حيازة المواد المخدرة، موضحا أن العقوبة تختلف وفقًا لقصد الحيازة ذاتها، مشيرًا إلى أنه إذا كانت الحيازة من أجل التعاطي فعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات.

العقوبة القانونية المتوقعة للمتهم

وتابع «ناجي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن عقوبة حيازة المواد المخدرة «الحشيش» بقصد الاتجار بها، هي السجن مدة لا تقل عن 6 سنوات وقد تصل للأشغال الشاقة المؤبدة، وهي العقوبة المتوقعة للمتهم في هذه الواقعة.