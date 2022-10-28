تفاصيل حبس متهم بالنصب على مواطنين بالقاهرة.. استولى على 1.8 مليون جنيه

قررت النيابة العامة، حبس المتهم بالنصب على المواطنين في محافظة القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد إلقاء أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية، القبض عليه، على خلفية بلاغات رسمية ضده في الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة.

بلاغات رسمية ضد المتهم

بدأت أحداث الجريمة بتقدم العديد من المواطنين ببلاغات رسمية ضد المتهم في الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، اتهموه بالنصب عليهم والاستيلاء على مبلغ وصل إلى 1.8 مليون جنيه، بعدما نجح في خداعهم وإقناعهم كذباً بأنه يمتلك علاقات قوية مع عدد من موظفي الجمارك، وأنه يستطيع استيراد السيارات من الخارج.

القبض على المتهم

وأعلنت وزارة الداخلية عن القبض على المتهم أمس الخميس بالقاهرة، بعد تقنين كافة الإجراءات، وتم إحالته إلى النيابة العامة، والتي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اعترافات المتهم أمام جهات التحقيق

وبدأت الجهات المعنية بالتحقيق مع المتهم، والذي قال خلال التحقيقات: «خدعتهم بإني أعرف ناس مهمة في الجمارك وإني أستورد عربيات من بره، واتفقت معاهم على استيراد 5 عربيات من ماركات مختلفة، وخدت الفلوس ومرجعتهاش تاني».

العقوبة القانونية المنتظرة

وفيما يتعلق بما ينتظره المتهم بالنصب على المواطنين في القاهرة من عقوبة قانونية، يقول المحامي رامي ربيع مقلد، أنه سوف يسري عليه ما يحدده قانون العقوبات في المادة رقم 336، والتي توضح العقوبة نصاً:

«يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».