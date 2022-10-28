تخصيص مقرر دراسي عن المشروعات التنموية بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

قال الدكتور اللواء عبد الوهاب الراعي، أستاذ الإدارة المساعد بكلية الإدارة جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والزائر بالأكاديميات العسكرية على صفحته بالفيس بوك، أنه قرر تخصيص فصل كامل بمقرراته التدريسية بعلوم الإدارة عن المشروعات التنموية القومية كمجال تطبيقي عملي لمقرر الدراسة.

المشروعات التنموية القومية ودورها

وأضاف «الراعي» أن ضعف ثقافة الشباب في الإلمام المأمول بالمشروعات التنموية القومية ودورها وأهميتها هو مسؤولية الجميع من منظمات حكومية ومدنية وأفراد وغيرها.

أمن الوطن بمثابة البيت الكبير

واستطرد «الراعى» أن أمن الوطن بمثابة البيت الكبير، والبيت الصغير هو السكن، وأمنه مرتبط ارتباطًا لا يقبل التجزئة بالأول، ومن أبرز عناصر أمن الوطن التحرك الفاعل نحو الأمن الفكري للمواطن لاسيما الشباب والنشء.

بناء البنية التحتية

ويشير اللواء عبد الوهاب في حديثه إلى أن الدولة تتعامل مع المشروعات القومية بأهمية كبيرة خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تحدث في العالم وأثرت على جميع الدول، وأن اتجاه أجهزة الدولة لإتاحة الشراكة مع القطاع الخاص ساهم بشكل كبير في زيادة التمويلات للمشروعات، فالدولة تعمل على بناء بنية تحتية قوية وقادرة على مواكبة التغيرات.

البنية التحتية تساهم في زيادة الاستثمارات

وأوضح أن البنية التحتية وجميع المشروعات القومية التي تعمل عليها الدولة يتم تقديمها للمستثمرين وهذا يساهم في زيادة الاستثمارات من أجل ضخ أموال كبيرة للدولة وزيادة قوة الاقتصاد وإنشاء مشروعات أكبر، ليكون العائد الاقتصادي والاستثماري منها كبيرًا.