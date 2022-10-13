مدير الأكاديمية العسكرية: الضباط الجدد يتنافسون للخدمة في سيناء لحفظ أمن الوطن واستقراره

أكد اللواء أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، وجود حالة من التنافس بين الضباط الجدد من خريجى الكليات العسكرية على الخدمة في شبه جزيرة سيناء، لخدمة قواتنا المسلحة، والحفاظ على أمان الوطن واستقراره.

وصدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، على إنشاء الأكاديمية العسكرية المصرية، التي ستضم كليات كل من «الحربية، والبحرية، والجوية، والدفاع الجوي»، على أن يكون مقرها الرئيسى في محافظة القاهرة.

وحدد القرار الجمهوري، الذي صدق عليه الرئيس بشأن إنشاء «الأكاديمية العسكرية»، لتخريج ضباط أكثر كفاءة للخدمة كقادة للوحدات الصغرى في القوات المسلحة والترقي.

وأضاف مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، في تصريح لـ«الوطن»، على هامش حفل تخرج دفعة جديدة من الكليات العسكرية، أن الضباط الجدد يتنافسون ويتمنون الخدمة في سيناء مع زملائهم الأبطال، للقيام بواجبهم المقدس لحماية أرض مصر.

ولفت اللواء أشرف سالم زاهر إلى أن الضباط الجدد سيخدمون في وحدات القوات المسلحة، في جميع الجيوش والمناطق العسكرية، وليس في سيناء فقط.

وأكد مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، أن الدفعات التي تم تخريجها، هى جهد وعمل وعرق أشهر طويلة، من أجل تخريج ضباط مؤهلين ومدربين وقادرين على العمل في صفوف وحدات قواتنا المسلحة.

وشدد على سعادتهم بشكل كبير بتخرج دفعة جديدة من الضباط الجدد، والذين يشعرون بسعادة للتخرج من كلياتهم، وهو يوم فاصل في حياتهم، حيث سيتحولون من طلبة لضباط، ويتولون مسئوليات جساماً لقيادة القوات، والقيام بالمهام المكلفين بتنفيذها بإذن الله.

اللواء أشرف زاهر: القيادة العامة للقوات المسلحة حريصة على إعداد طالب كفء لديه وعى عالٍ وبفكر متميز

وقال اللواء أشرف سالم زاهر، إن القيادة العامة للقوات المسلحة حريصة على إعداد الطالب ليصبح ضابطاً، لديه كفاءة عالية، والعلم والانضباط، ولديه وعى عالٍ، وملماً بالأحداث الداخلية، والإقليمية، والعالمية، ليكونوا إضافة قوية للقوات المسلحة، ويقودوا مرؤوسيهم بفكر متميز، وبوعي جديد.

ولفت مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، إلى أن الكليات العسكرية المصرية، والكلية الحربية بصفة خاصة، تعتبر قبلة للعديد من الدول الصديقة والشقيقة، بما يؤكد حجم الكلية الحربية والكليات العسكرية، وتميزها على مستويات الكليات العسكرية على مستوى العالم.

أقول للضباط الجدد: أوصيكم بالتحلى بأخلاق الفرسان.. وننتظر استكمالكم لمسيرة زملائكم الأبطال في حماية الوطن

وحرص على توجيه رسالة لمن وصفهم بـ«أبنائه من الضباط الجدد»، قائلاً: إنكم اليوم أصبحتم ضباطاً في صفوف القوات المسلحة، وأوصيكم بالعمل بجد واجتهاد والتحلي بأخلاق الفرسان في التعامل مع من تحت قيادتكم، فهم أمانة في أعناقكم حافظوا عليها وضعوا نصب أعينكم أن مصر والقوات المسلحة تنتظر استكمال ما يقوم به زملاؤكم الأبطال في سبيل حماية وطننا الغالي.

وواصل: أقول لعائلات الخريجين.. لكم كل الحق بأن تعتزوا بأبنائكم؛ فلولاكم ما كانوا هنا، ولولا جهودكم معهم، ما كانوا يستحقون شرف الانضمام لقواتنا المسلحة، كضباط ودماء جديدة تنضم للخدمة في المؤسسة العسكرية المصرية، وطالب أسر أوائل الخريجين بتقديم كل الدعم للضباط الجدد في الفترة المقبلة والمستقبل لاستكمال مسيرة النجاح.