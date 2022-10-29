حظك اليوم برج الثور السبت 29-10-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الثور يتميز بقدرته على الحياة بثقة زائدة، فهو يتعامل ببعض الغرور نابعة من داخله، فهو يتعامل بإخلاص كبير يجعله الأفضل في حياته المهنية والعاطفية.

مواصفات برج الثور

ويستمع مولود برج الثور لأصدقائه، ما يجعله صديقًا وفيًا طول الوقت، ويمد يد المساعدة للغير في أحلك الأوقات، ما يجعله محبوبًا من الجميع، كما أنه يحب قضاء الوقت مع الأشخاص القريبة منه في العائلة ويحترم الروتين الأسري.

وتقدم خبيرة الفلك عبير فؤاد خدمة يومية للقراء عن حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد برج الثور:

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

تنافر القمر والمريخ بمنزلي المال يطالبك اليوم بتجنب المغامرة في حياتك المهنية لأن ذلك قد يتسبب في مشكلات كبيرة، وعليك أن تدرس الأمور جيدًا، وفق حظك اليوم على الصعيد المهني لمواليد برج الثور.

حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بأن تخطط جيدا لما يستجد في الأيام المقبلة، فالتخطيط يجعلك سعيدًا في حياتك العاطفية، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي لمواليد برج الثور.