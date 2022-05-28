3 كسور مفاجئة بخطوط المياه.. وقطع الخدمة في شمال الصعيد

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بقطع المياه عن 17 منطقة بالمراكز التابعه لها بسبب كسور مفاجئة في 3 خطوط الاول امام رست الفيومي بطريق اسيوط الغربي والثاني خط المياه قطر 400 مم بلاستيك بشارع الجلاء والثالث خط مياه قطر 1000 مم صلب على بحر حسن واصف.

قطع المياه عن منطقتين بأبشواي

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» منذ قليل قطع المياه عن مناطق «ابشواي وأبو جنشو» بسبب كسر مفاجيء لخط المياه قطر 400 مم بلاستيك بشارع الجلاء بمركز ابشواي لافتا الي انه جاري العمل على إصلاح العطل لاعادة ضخ المياه بحالتها الطبيعية.

قطع المياه عن 6 مناطق بمركز الفيوم

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قطع المياه عن مناطق «اللاهون - هوارة عدلان - عزبة محمود السيد - مساكن - دمو القديمة والجديدة - سيلا المحطة» بسبب كسر مفاجيء لخط المياه قطر 639 مم بولي ايثلين امام رست الفيومي بطريق اسيوط الغربي بمركز الفيوم.

استمرار قطع المياه عن مناطق 3في مراكز بالمحافظة

وأشارت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى استمرار مواصلة انقطاع المياه بمركز الفيوم «قرية العذب وتوابعها»، ومركز إطسا «مدينة إطسا - قلهانة - منشأة ربيع (الجعافرة - منيا الحيط)»، وبمركز يوسف الصديق «النزلة - الحامولي - المقراني» لافتا الي أن سبب قطع المياه بالمناطق، يرجع إلى كسر مفاجئ لخط مياه قطر 1000 مم صلب على بحر حسن واصف بجوار محطة العزب بمركز الفيوم.

طرق التواصل مع شركة المياه للابلاغ عن الشكاوي الخاصة بالانقطاعات

طالبت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم المواطنين أنه في حال وجود أى شكاوى من انقطاع المياه الاتصال بالخط الساخن على رقم 125 من أي خط أرضي او التصال علي رقم واتي اب " 01275358538" او من اية محمول علي رقم 01208288854 - 01208388834" او من التليفون الارضي علي ارقام "0482077138 - 0482077137 "