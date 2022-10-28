صورة من عقد قران طارق صبري وشيري عادل.. وتهنئة من نجوم الفن للعروسين

احتفل الفنان طارق صبري، بعقد قرانه على الفنانة شيري عادل، خلال الساعات الماضية، وفقاً لما أكده مصدر مقرب منهما لـ«الوطن».

ونشر أحد أصدقاء العروسين ويُدعى إسلام صبري، صورة من الاحتفال بعقد القران عبر حسابه الرسمي بتطبيق الصور «انستجرام»، وأعاد الفنان طارق صبري نشرها عبر خاصية ستوري بحسابه الرسمي على التطبيق نفسه.

رسائل تهنئة لـ طارق صبري وشيري عادل

وتلقى طارق صبري وشيري عادل رسائل تهنئة عديدة من نجوم الوسط الفني، وأبرزهم الفنانة دنيا عبد العزيز التي نشرت صورة تجمعها بالعروسين أثناء حضورهما أحد عروض مسرحيتها «زقاق المدق» بمسرح البالون بمنطقة العجوزة.

وهنأت الفنانة بشرى العروسين بعقد قرانهما، إذ نشرت صورة تجمعها بهما أثناء سفرها معهما إلى دبي قبل أسابيع عدة.

ومن المقرر أن يحدد طارق صبري وشيري عادل موعد زفافهما عقب عودة العريس من الكويت، حيث يشارك كعضو لجنة تحكيم في مهرجان الكويت المسرحي.

آخر أعمال شيري عادل في السينما

يذكر أن آخر أعمال شيري عادل في السينما كان ظهورها كضيفة شرف في فيلم «للإيجار» للمخرج إسلام بلال، والذي أدى بطولته كل من خالد الصاوي ومحمد سلام وعصام السقا وياسر الطوبجي.