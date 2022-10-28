قوات الأمن تحرر طفلًا اختطفه 4 عاطلين في الإسكندرية لطلب فدية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من أحد الأشخاص بورود اتصال هاتفي من الهاتف المحمول الخاص بنجله، 15عامًا، وتحدث خلال المكالمة شخص مجهول مؤكدًا خطف الطفل المذكور وطلب منه مبلغ مالي كفدية نظير إطلاق سراحه.

بإجراء التحريات واستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن مرتكبي الواقعة وهم 4 عاطلينيقيمون بنطاق محافظتي الإسكندرية والبحيرة، حيث استدرجوا المجني عليه إلى شقة سكنية مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة الدخيلة باستخدام سيارة واحتجزوه بهدف طلب فدية.

تحرير المختطف وضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة المشار إليها وأمكن تحرير المختطف وضبط المتهمين وبحوزتهم الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه والسيارة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بجريمتهم على النحو المشار إليه.

ضبط عامل بتهمة إصابة سيدة في القليوبية

وفي سياق آخر، كشفت الوزارة ملابسات تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتضمن ضرب سيدة من أحد الأشخاص وإحداث إصابتها حال سيرها بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة قليوب من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة المركز، أفادت فيه بأنه حال سيرها بالمنطقة محل سكنها فوجئت بأحد الأشخاص يحمل جوال بلاستيكي وقام بإحداث إصابتها بجرح قطعي.

وبإجراء التحريات وباستخدام التقنيات الحديثة تم تحديد مرتكب الواقعة وأمكن ضبطه وتبين أنه عامل جمع خردة، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة عن طريق الخطأ وذلك جراء ارتطام بعض الحواف الحادة لعلب صفيح قام بتجميعها داخل جوال بلاستيكي كان يحمله دون تعمد إحداث إصابات بالمذكورة.