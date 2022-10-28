ضبط 7 أطنان لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال حملاتها التموينية، من ضبط كميات من اللحوم والدواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمى بثلاجة لحوم بدون ترخيص بالقاهرة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (صاحب ثلاجة لحوم بدائرة قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة) لإدارته الثلاجة بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من اللحوم والدواجن وبدائلها غير صالحة للإستهلاك الآدمى، ومجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

ضبط كميات من اللحوم مجهولة المصدر

وعُثر بداخل الثلاجة على 3,200 طن لحوم، و3 طن "دواجن مفرومة"، و1 طن "لحوم مفرومة ودهون" بإجمالى 7 طن و200 كيلو لحوم وبدائلها، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.