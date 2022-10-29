اليوم.. بدء الغلق الجزئي لشارع الأهرام لاستكمال أعمال محطة مترو المطبعة

أعلنت محافظة الجيزة بدء غلق جزئي لشارع الأهرام من تقاطعه مع شارع حسن محمد وحتى ما قبل شارع الشيخ الشربيني «المطبعة سابقا»، وذلك بمسافة ما يقرب من 30 مترا، لتسليم النصف الثاني من محطة مترو أنفاق المطبعة، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

استكمال المرحلة الثانية من أعمال مترو الأنفاق

وأوضحت المحافظة، أنه في ضوء استكمال أعمال تسليم النصف الثاني من مواقع أعمال محطات مشروع مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام والذي يتضمن محطات «الأهرامات - المريوطية - العريش - المطبعة – الطالبية – مدكور - المساحة».

واستلمت الشركة المنفذة النصف الثاني لموقع أعمال محطة مترو أنفاق المطبعة المرحلة الثانية، تحديدًا بداية من شارع حسن محمد وتقاطعه مع شارع الأهرام، وحتى ما قبل شارع الشيخ الشربيني (المطبعة سابقا) بمسافة مايقرب من (۳۰ مترًا) ويبلغ طول موقع المحطه مايقرب من (400م) في الاتجاه القادم من ميدان الجيزة اتجاه المريوطية والمنطقة الأثرية.

غلق جزئي لشارع الأهرام

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئي لشارع الأهرام في المنطقة والاتجاه المشار اليهما لتسليم موقع محطة مترو أنفاق المطبعة بالكامل، وذلك ابتداء من صباح اليوم وحتى انتهاء فترة الأعمال.

وأوضحت، أنه تم رفع كفاءة شارع الأهرام بمحيط موقع أعمال المحطة من حيث (الطبقة الأسفلتية- إزالة أرصفة وتوسعة الطريق- أعمدة إنارة) وذلك لتوفير حارات مرورية مناسبة ليصبح عرض شارع الأهرام بمحيط موقع الأعمال يتراوح من (7 أمتار إلى 10 أمتار) وذلك للحد من التأثير السلبي على سيولة الحركة المرورية بمحيط منطقة الأعمال.