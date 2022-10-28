للموظفين.. اعرف مرتبك كام بعد الزيادة الجديدة

شهد اليومان الماضيان، موافقة مجلس الوزراء على صرف علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين في الدولة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى الموافقة على رفع الحد الأدنى للأجور، من 2700 جنيه ليصل إلى 3 آلاف جنيه، واستمرار عدم زيادة الكهرباء حتى 30 يونيو 2023 وإقرار علاوة استثنائية لمجابهة غلاء المعيشة بقيمة 300 جنيه لجميع العاملين بالدولة.

المرتبات بعد العلاوة الاستثنائية

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، المرتبات بعد العلاوة الاستثنائية، التي أقرها مجلس الوزراء بقيمة 300 جنيه شهريا لكل العاملين بجهات الدولة، والشركات التابعة، وأصحاب المعاشات.

ووفقا لمصادر مسؤولة بـ«المالية» فإن موظف الدرجة الممتازة الذي يتقاضى راتب 8700 جنيه سيصبح بعد الزيادة 9000 جنيه، والموظفون أصحاب الدرجة العالية الذين يتقاضون 6300 جنيه ستصبح بعد الزيادة 6600 جنيه، والموظف المدير العام الذي يتقاضى 5100 جنيه سيصبح بعد العلاوة 5400 جنيه.

وقالت المصادر لـ«الوطن»، إن الموظفين أصحاب الدرجة الأولى الذين يتقاضون 4500 جنيه سيصبح بعد العلاوة 4800 جنيه، أما الموظفون الذين أصحاب الدرجة الثانية الذين يتقاضون 3900 سيصبح بعد العلاوة 4200 جنيه، بالإضافة إلى أن أصحاب الدرجة الثالثة 3420 سيصبح بعد العلاوة 3720 جنيها، وأصحاب الدرجة الرابعة 3180 سيصبح بعد العلاوة 3480 جنيها، وأصحاب الدرجة الخامسة 2940 سيصبح بعد العلاوة 3240 جنيها، وأصحاب الدرجة السادسة 2700 سيصبح بعد العلاوة 3000 جنيه.

وتأتي هذه الزيادة في إطار تكليفات رئيس الجمهورية بوضع حزمة حماية اجتماعية للمواطنين ومراعاة الظروف الحالية، وفي ضوء ظاهرة تزايد معدلات التضخم عالميا.