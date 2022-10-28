«التعليم» تعلن ضوابط التقييم التشخيصي لمهارات تلاميذ الصفوف الأولى

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ضوابط التقييم التشخيصي لمهارات تلاميذ الصفوف الأولى، مؤكدة ضرورة الالتزام بعقد معلمي الصفوف الأولى من الحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسي، تحت إشراف موجهي الصفوف الأولى بالإدارات التعليمية، تقييمات تشخيصية قصيرة للتلاميذ بشكل دوري وعلى فترات زمنية مناسبة، لقياس مستوى كل تلميذ في مهارات القراءة والكتابة والحساب المرتبطة بالصف الدراسي.

التقييم يهدف لمعرفة مدى تحقق نواتج التعلم

وأضافت الوزارة في كتابها الدوري، أن الهدف من التقييم هو معرفة مدى تحقق نواتج التعلم وقياس معدل تقدم التلاميذ في تعلم واكتساب المعارف والمهارات، وتهيئتهم للتعامل مع الختبارات في الصفوف الأعلى وتحفيزهم على تحسين أدائهم، وذلك من خلال استخدام أنماط التقييم المناسبة لهذه المرحلة العمرية والمتوافقة مع منظومة التعليم الجديدة مثل قياس مهارات القراءة والكتابة والحساب بشكل دوري والتقييم من خلال الأنشطة والتقييم من خلال الملاحة.

تجنب استخدام الدرجات في التعبير عن نتائج التقييمات

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيجري إحاطة أولياء الأمور بنتائج هذه التقييمات حرصًا على تكامل الأدوار في دعم ومتابعة تعلم التلميذ وتقدمه مع التأكيد على استخدام النظم البنائية الإيجابية، وتجنب استخدام الدرجات في التعبير عن نتائج هذه التقييمات، وطمأنة أولياء الأمور بضرورة عدم ربط هذه التقييمات بنجاح التلميذ أو رسوبه وعدم تأثيرها على انتقاله من صف إلى آخر.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتي في ضوء جهود دعم وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي بهدف تقديم خدمات تعليمية متميزة، وسعيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحرصاً من الوزارة على متابعة مستوى الأداء التعليمي لتلاميذ الصفوف الثلاثة الأولى من الحلقة الابتدائية من مرحلة التعليم الأساسي، ومعدلات تقدم التلاميذ بهدف رصد نقاط القوة لديهم لتعزيزها والوقوف على نقاط ضعفهم لعلاجها.