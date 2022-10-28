«حياة كريمة»: المواطن المصري بطل.. ولم نتأخر لحظة عن الأسر الأكثر احتياجا

قال الدكتور محمد طاهر رئيس القطاع التنفيذي بمؤسسة «حياة كريمة»، إنّه على مدار 3 سنوات -عمر حياة كريمة- لم تتأخر المؤسسة لحظة واحدة عن دعم المواطنين والأسر الأكثر احتياجا في أي وقت.

وأضاف طاهر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، على قناة اكسترا نيوز، من تقديم الإعلامي محمود السعيد: «في بعض الأوقات، نكثف حزم الحماية الاجتماعية ونضخ المزيد في مبادراتنا، وعلى مدار أزمة كورونا والأزمات الاقتصادية العالمية والأزمة الروسية الأوكرانية، كنا نعمل دوما على تكثيف حزم الاجتماعية الخاصة بنا، لأن كل هذه الأحداث وغيرها تنعكس على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا».

توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الاقتصادي

وتابع رئيس القطاع التنفيذي بمؤسسة «حياة كريمة»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر توجيهات في المؤتمر الاقتصادي بالاهتمام بالمواطن وتكثيف حزم الحماية الاجتماعية، وذلك للحكومة والجهات التنفيذية، بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني.

وواصل: «عقب هذه التوجيهات قررنا البدء في توزيع الدعم لـ 500 ألف أسرة، بواقع 2.3 مليون مواطن، حيث تم توزيع صناديق سلع غذائية، في كل قرى ومحافظات الجمهورية حتى يشعر المواطن بأن الدولة تفي بوعودها».

أهمية التماسك في المرحلة الحالية

وأوضح: «دورنا في الأزمات الاقتصادية والوقت الحالي أن نتماسك بالكامل، سواء مؤسسات مجتمع مدني أو جهات تنفيذية، ويجب أن نؤدي واجبنا حتى ندعم المواطن المصري الذي تحمل أزمات كثيرة وأثبت أنه المعامل الرئيسي في معادلة التنمية، إذ أثبت المواطن المصري أنه بطل، وكان لابد أن تقدم مؤسسات المجتمع المدني المساعدات له».