السيسي: مدينة السيارات المتكاملة جاهزة للتشغيل

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولته بمدينة السيارات المتكاملة، إن كل المنشآت جرى الانتهاء منها، متابعا: «أنا عاوز أطمن إن الخدمات المعمولة للمواطنين مناسبة».

ووجَّه الرئيس السيسي حديثه لأحد المهندسين، قائلا له: «أنتم جاهزين تشتغلوا خلاص.. هل فيه عندك مشكلة في المرافق مثل المياه أو الكهرباء أو النظم؟» فأجابه: «تم ربط جميع المرافق من كهرباء ومياه وحريق على الشبكات العمومية».

معلومات عن المدينة

واطلع الرئيس، في هذا الإطار، على الموقف التنفيذي والإنشائي للمدينة، والتي تقع على مساحة 57 فداناً على تقاطع محور محمد نجيب مع طريق المحاجر، وتسع 4 آلاف سيارة، كما أنها مزوَّدة ببنية نظم ومعلومات متكاملة، وتضم في طياتها العديد من ساحات الانتظار، وشبكة طرق داخلية، و10 بوابات للدخول، إلى جانب مجموعة متكاملة من الخدمات عالية المستوى، من مراكز الفحص والصيانة وقطع الغيار، فضلاً عن المحال التجارية، والمباني الإدارية، والبنوك، ومقرات للشهر العقاري، وكذا مباني الحماية المدنية والإسعاف والمرور.