مهندس يدعي احتجازه على يد عاطل بأكتوبر.. والتحريات تكشف الحقيقة

ألقى رجال الشرطة في مدينة أكتوبر القبض على شخصين لقيام أحدهما باختلاق واقعة احتجازه على يد الثاني لاسترداد متعلقاته منه، وتبين من خلال تحريات رجال الشرطة عدم صحة البلاغ، وأن هناك خلافات بينهما، وتم إخطار اللواء هشام أبو النصر، مدير أمن الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وعرضهما على النيابة العامة.

بلاغ إلى رجال الشرطة

كانت البداية عندما ورد إخطار إلى اللواء عبد العزيز سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من قسم شرطة أول أكتوبر من غرفة عمليات النجدة باحتجاز أحد الأشخاص بأحد العقارات في الحي الأول، وبالانتقال تم التقابل مع المُبَلِّغ 44 عاما، مهندس، والمشكو في حقه 24 عاما، عاطل، مستأجر الشقة محل البلاغ وأصل إقامته بسيون الغربية.

وعقب الفحص وإجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة، تبين عدم صحة البلاغ، وأن المذكورين بينهما خلافات، وأن المهندس المبلغ قد اختلق واقعة البلاغ لاسترداد متعلقاته، وعقب مواجهة المذكورين أيَّدا ما جاء بالفحص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وعرضهما على النيابة العامة.

عقوبة البلاغ الكاذب

أما عن عقوبة البلاغ الكاذب طبقًا لقانون العقوبات، يقول حسام همام المحامي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات حدد عقوبة البلاغ الكاذب، وذلك طبقًا للمادة 135، والمادة 305 من قانون العقوبات.

ونصت المادة 135 من قانون العقوبات على «كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج».