5 حفلات في الليلة الـ11 من مهرجان الموسيقى العربية.. أبرزها لصابر الرباعي

يستكمل مهرجان الموسيقى العربية فعالياته، إذ من المقرر أن تنطلق بعد ساعات فعاليات الليلة الحادية عشر بخمس حفلات في القاهرة والإسكندرية والبحيرة.

وترصد الوطن أبرز تلك الحفلات المقرر إقامتها

- على مسرح النافورة يقدم النجم التونسي صابر الرباعي حفلا بمصاحبة الاوركسترا بقيادة المايسترو هاني فرحات يسبقه فاصلا غنائيا لـ إيمان عبدالغني.

- وفى السابعة مساء على المسرح الخارجى يقدم كورال سلام التابع للمركز القومى لثقافة الطفل بقيادة المايسترو وائل عوض مختارات من مؤلفات الطرب العربي.

- وفى الثامنة مساء على مسرح معهد الموسيقى العربية وضمن حلقات كلثوميات تقدم الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو صلاح غباشي حفلا بمشاركة كل من رحاب عمر ومروة حمدي.

- وعلى مسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية» يقام حفل للفنانة نادية مصطفي بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام ويسبقها فاصلاً غنائيا لفناني الأوبرا أشرف وليد، حنان الخولي، نهاد فتحي، ياسر سليمان.

- يشهد مسرح أوبرا دمنهور حفلا للفنانة الكبيرة عفاف راضى بمصاحبة الفرقة القومية العربية للموسيقي بقيادة المايسترو حازم القصبجي ومشاركة المطربين أحمد سعيد، إسماعيل صادق، يحيي عبدالحليم، غادة آدم.

وانطلق مهرجان الموسيقى العربية يوم الخميس قبل الماضي ويشارك فى المهرجان هذا العام عدد كبير من المطربين من بينهم محمد منير وأصالة وعاصي الحلاني وراغب علامة وعمر خيرت وملحم زين.