حظك اليوم برج الأسد السبت 29-10-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الأسد بالقوة، والثقة بالنفس الكبيرة، ويعرف كيف يتصرف في الأمور كلها وقادر على حل المشاكل وإدارة الأزمات، وهو شخص يحب نفسه ويثق فيها وفي قدراتها كثيرا مما يجعل بعض الأشخاص حوله يصفونه بالغرور ولكنه ليس كذلك، وهو شخص متواضع وخفيف الظل ويحب المزاح كثيرا، ويعرف عنه حبه للأناقة والاهتمام بالمظهر، وهو شخص رومانسي ويهتم كثيرا بشريك حياته ويقدم له الحب والدعم في كل الأوقات.

وفي السطور التالية، نوضح تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي اليوم السبت الموافق 29 أكتوبر، وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد المهني

رغم الضغوط للتي يتعرض لها مولود برج الأسد منذ فترة، إلا أن الوضع الفلكي يكون جيد اليوم و يدفعك نحو التكاتف مع الجميع والتفاهم معهم، وتعمل بوعي ويقظة كبيرة تحظى بإعجاب من حولك، وذلك وفق حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الأسد على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في منزل الحب اليوم مما يمنحك جاذبية تسيطر من خلالها على أي لقاء يجمعك بالحبيب وشريك حياتك، وفق خبيرة الأبراج والفلك.