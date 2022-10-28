بطلة أفريقيا للشطرنج لـ «سهرانين»: بابا علمني لحد ما بقيت أغلبه.. ومنتخبنا حصد 13 ذهبية

قال سلمى أحمد، بطلة أفريقيا في الشطرنج، إنها تبلغ من العمر 12 عاما، واختارت «لعبة الملوك» لأنها وجدت فيها اختلافا، حيث مارست رياضات عديدة مثل الاسكواش والسباحة وكرة السلة والجمباز، لكنها أحبت الشطرنج أكثر«فرصتي فيه أحسن بكتير لأن عدد البنات في الشطرنج مش كتير وساعات بنافس بطولات الرجال، وبلعب في دوري الرجال».

أنافس أشخاصا سنهم يصل لـ 80 عاما

وأضافت سلمى أحمد، خلال لقاء ببرنامج «سهرانين»، المذاع على شاشة «ON»، ويقدمه الفنان أمير كرارة، أنها تلعب أمام منافسين أعمارهم مختلفة قد تصل لـ 80 عاما، متابعة: «حبيت الشطرنج وقعدت شهرين ألعبها كتجربة، وماما وبابا بيلعبوا شطرنج في البيت».

ولفتت إلى أن والدها علمها كيفية تحريك قطع الشطرنج، ثم التحقت بأكاديمية متخصصة لتعليم الشطرنج، «اتعلمت أسامي القطع وإزاي أحركها وألعب ماتش إزاي، وبعدين مستوايا بقى متطور.. لما بلاعب بابا بكسبه».

13 ميدالية ذهبية لمصر

وأوضحت أن البطولات الخاصة للشطرنج منها داخل مصر ومنها خارجها، وآخر بطولة للشطرنج في أفريقيا أقيمت في لوساكا بزامبيا، وحصلت على ميدالية ذهبية، بينما المنتخب الوطني حصل على 13 ميدالية ذهب و9 فضة.

وأشارت إلى أن خطة «نابليون» في الشطرنج هي للمبتدئين، «بيكسب فيها اللاعب في أول 4 نقلات».