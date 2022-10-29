«المهندسين» تعلن تفاصيل برامج رحلات العمرة لأعضاء النقابة وأسرهم

تنظم اليوم، شعبة الهندسة المدنية في نقابة المهندسين، محاضرة بعنوان «الطرق الحديثة لتثبيت التربة»، ضمن سلسلة محاضرات مجانية ينظمها عدد من الشعب المختلفة في النقابة للأعضاء سواء عبر تطبيق «زووم»، أو من خلال انعقادها في المقر الرئيسي للنقابة العامة.

نقابة المهندسين

وأعلنت نقابة المهندسين أن محاضرة الطرق الحديثة لتثبت التربة يلقيها الدكتور رامي محمود الشربيني أستاذ الهندسة الجيوتقنية والأساسات بهندسة القاهرة، بقاعة مسرح النقابة في تمام الساعة الرابعة اليوم السبت.

وأعلنت النقابة عن حفل تسليم شهادات الدورات التدريبية الخاصة بمعمل شنايدر، إذ يقام اليوم في الرابعة عصرا، بقاعة اللواء محمود مغاوري.

رحلات العمرة

وأعلنت نقابة المهندسين عن شروط وضوابط برامج رحلات العمرة للأعضاء وأسرهم، وأكدت أن جميع الرحلات بالطيران لمدة 10 أيام- 9 ليالي، ولفتت إلى أن الأسعار للمهندس والأقارب «الوالدين- الزوجة- الزوج- الأبناء- الأخ- الأخت» وما دون ذلك يضاف 500 جنيه.

وفيما يلي تفاصيل برامج رحلات العمرة للمهندسين وأسرهم والشروط والمستندات المطلوبة: