برنامج «هذا الصباح» يبرز انطلاقة موقع «القاهرة الإخبارية» المميزة

أشاد برنامج «هذا الصباح» بانطلاقة موقع قناة «القاهرة الإخبارية»، في حلقة اليوم، على قناة «اكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامي محمود السعيد.

صدى في جميع أنحاء العالم

وقال السعيد: «انطلاقة الموقع كان لها صدى في جميع أنحاء العالم، من خلال اللقاءات والانفرادات الحصرية في كل المجالات، مثل حوار الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، والذي جاء بعنوان الأمم المتحدة تشارك في مؤتمر المناخ لمواجهة جرائم البيئة والفساد».

اختيار صائب

فيما أكدت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، أن اختيار موقع القناة غادة والي لإجراء حوار معها كان صائبا، موضحةً: «كانت وزيرة رائعة في مصر، وبالطبع فإنها تعمل بكفاءة كبيرة في الأمم المتحدة، هي سيدة مصرية أصيلة وتعي جيدا ما حدث من إنجازات بعد أن كان الوضع المعيشي صعب للغاية، لكن هذا الأمر تغير تماما في السنوات الأخيرة، ولدينا مبادرات على الأصعدة كافة طالت المرأة والطفل والشباب».