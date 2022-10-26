عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي: وعي الدول بأهمية الزراعة والصناعة ارتفع بعد 2008

قال الدكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن المؤتمر الاقتصادي 2022 جاء في توقيت مهم جدًا، مشيرًا إلى أن تنمية قطاعات الزراعة والصناعة هي الدرس المستفاد من الأزمة الاقتصادية عام 2008.

دول العالم تعتمد على الاقتصاد الحي لمواجهة الأزمات الدولية

وأضاف «كمال» في مداخلة هاتفية على فضائية «النيل للأخبار» أن جميع الدول أدركت أهمية الاقتصاد الحي، بداية من الدول التي يعتمد اقتصادها على الزراعة، وحتى الدول التي تعتمد على السلع عالية المكوّن التكنولوجي، ولذلك اعتبرت دول العالم أجمع أن الدرس المستفاد من الأزمة الاقتصادية 2008، هو الاعتماد على الاقتصاد الحي خاصة قطاعي الزراعة والصناعة.

دعم الصادرات يعتمد بصورة كبيرة على قطاعي الزراعة والصناعة

أما بالنسبة للاقتصاد المصري، فقال إنه بحاجة إلى إحلال الواردات بصورة كبيرة، إضافة إلى تدعيم الصادرات، مشيرًا إلى أن دعم الصادرات يعتمد بصورة كبيرة على قطاعي الزراعة والصناعة.

جهود الحكومة لجذب المستثمرين

ولفت كمال إلى ضرورة المقارنة بين التسهيلات المقدمة لقطاعي الزراعة والصناعة والتسهيلات الممنوحة لقطاعات أخرى كالعقارات والاتصالات، منوهًا بأن الحكومة اتخذت إجراءات في هذا السياق، للتيسير على المستثمرين وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية بصورة كبيرة، وتفعيل نظام الشباك الواحد، وكذلك دور الصندوق السيادي في هذا الشأن، والعمل على جذب المستثمرين بشكل أكبر.