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أستاذ الزراعة بـ«عين شمس»: صادرات المحاصيل الزراعية تخطت 3 مليارات دولار

كتب:

هاجر عمر
03:35 م | الأربعاء 26 أكتوبر 2022
قطاع الزراعة

قطاع الزراعة

قال الدكتور أحمد أبو اليزيد، أستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، إن المشروعات الزراعية شهدت طفرت خلال الثمان سنوات الأخيرة، نتيجة التحديث المتبع بهذه المشروعات.

وأشار الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، إلى أن الإنتاج يتم بأعلى جودة ممكنة ويراعي صحة وذوق وجودة المستهلك، لافتًا إلى أن جهود الحكومة جعلت مصر تنفذ إلى الأسواق العالمية، حيث حققت صادرات بالمحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية المرتبطة بالزراعة، بما لا يقل عن 5.6 مليون طن تخطت قيمتها 3 مليارات دولار.  

المساحات الكبيرة للمشروعات الزراعية الجديدة ترجع لإستخدام التكنولوجيا 

وأضاف أبو اليزيد، في مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أن مساحة الأراضي المستصلحة مؤخرًا بالمشروعات الزراعية المتعددة كمشروع 100 ألف فدان صوب، ومشروع 1.5 مليون فدان، ومشروع الدلتا الجديدة المنبثق من مشروع مستقبل مصر، والذي تم زراعة 360 ألف فدان بأحدث الأساليب الزراعة والري، تعود لاستخدام التكنولوجيا الحديثة والحداثة بالمشروعات الزراعية.

المشروعات الزراعية الجديدة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة

وأوضح أن المشروعات الزراعية الحديثة تعتمد على ترشيد الري والري الحديث وطرق استصلاح الارض الحديثة والمعدات الحديثة لجمع المحصول، ومحطات حديثة للفرز والتعبئة، مشيدًا بالمشروعات الزراعية الجديدة التي حققت الرضا والأمن الغذائي.

 

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