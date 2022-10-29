السيسي في الملتقى الأول للصناعة: هناك مشروعات مهمة لا تحتاج دراسة جدوى

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، سؤالًا إلى الدكتور شريف الجبلي رئيس مجموعة شركة «بولي سيرف» للأسمدة والكيماويات خلال شرح الأخير لتفاصيل الشراكة مع المبادرة الوطنية لتطوير وتوطين الصناعة «ابدأ»، قائلًا: «هو مش احنا بنستورد الصودا آش من برة كمنتج بنستفيد منه في الأنشطة الصناعية بتاعتنا، إنت محتاج دراسة جدوى في إيه؟».

مشروعات مبادرة «ابدأ» خاصة بمستلزمات الإنتاج وتحتاجها السوق المصرية

وتابع الرئيس السيسي خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة بمركز المنارة للمؤتمرات، أن هناك مشروعات مهمة لا تحتاج إلى دراسة جدوى، مستكملًا «عندما طرحنا قائمة بالمشروعات قولنا القائمة دي عبارة عن منتجات ومستلزمات إنتاج، مصر بتاخدها سنين طويلة، وقولنا القوائم دي موجودة في وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي ووزارة المالية ومتاحة كبيانات تطمنوا منها».

وأضاف رئيس الجمهورية، «مقدرش أقول متعملش دراسة جدوى، لكن جدوى الموضوع محسوم، لو بعمل موضوع ومش عارف أبعاده إيه والسوق بتاعه محتاج إيه، هقول محتاج ناس متخصصين يدرسوا المشروع ده فيه فرصة للنجاح ولا لا قبل ما أقدم عليه وأنفذه».

لا نملك وقتا لدراسة الموضوعات المحسومة

وقال الرئيس السيسي، إنَّ مشروعات مبادرة «ابدأ» هي عبارة عن مشروعات لمستلزمات إنتاج أو منتجات السوق المصرية تحتاجها، «حد يعمل دراسة جدوى عن تصنيع إطارات الكاوتش في مصر؟ فيه ناس بتعمل كدة، تقوله اعمل مشروع يقولك معلش أنا هعمل دراسة جدوى، ممكن علشان فيه اعتبارات قد لا تكون واضحة في تكلفة الإنتاج وبالتالي قد يكون المنتج بتاعي غير مناسب للمنتج الخارجي».

وأوضح «السيسي» «موضوع الصودا آش اتكلمت فيه من 5 سنين، والهدف من الكلام اللي بقوله ده لكل الحاضرين دلوقتي من رجال الصناعة، وبنقول مبقاش عندنا وقت نفقده أكتر من كدة في الدراسات والموضوعات المحسومة».