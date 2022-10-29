السيسي يشيد بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة «ابدأ»: «كملوا.. عندنا فرصة كويسة»

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، قائلًا: «سعداء بجهدكم وعملكم، وأهنئكم على مرور 100 سنة على إنشاء اتحاد الصناعات المصرية، ونحتفل دوما بمناسبة جميلة في تقدم كبير».

سعداء بجهدكم وعملكم

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة: «الواقع في آخر 3 سنوات به تحديات وأزمات كبيرة، لكنه أبرز لنا فرصة نحن في حاجة إلى الاستفادة منها، مثلا: عندما حدث الصراع التجاري في العالم، فهذا يوضح أن الدنيا اللي كانت ماشية بشكل معين ابتدى يحصل فيها تحول كبير، حتى في أزمة كورونا والأزمة الروسية».

وأوضح الرئيس «أتصور أنه بعد أن كان هناك استقرار في سلاسل الإمداد والتوريد والمناطق والمجمعات الصناعية التي تشكلت في العالم خلال السنوات الماضية، ما حدث من قبل ويحدث الآن يؤكد أنَّه يعاد تشكيلها وصياغتها».

وتابع رئيس الجمهورية: «تكلفة الإنتاج والتشغيل لدينا ستوفر فرصة بشرط، أنا مش هقدر أتواصل مع الصناعات المماثلة أحسن من المصنعين، مثل التكييف والطلمبات، اللي شغالين هناك يعرفوا السوق العالمية ويقدروا يعملوا ايه في مصر وفرصهم».

دعونا نتحرك لمصلحة مصر المشتركة

وأردف: «مستعدين نعمل في مصر تطوير للإنتاج عشان سلاسل الإمداد تتحسن بدخولنا من خلال موقعنا الجغرافي واتفاقيات التجارة الحرة وتسعير الطاقة لدينا والتسهيلات التي يمكن أن نقدمها والعمالة المصرية التي لا تقارن تكلفتها بأي تكلفة أخرى».

واختتم الرئيس حديثه قائلا: «اللي أقدر أقوله بالتوفيق وكل الدعم لكم مننا كلنا، الحكومة والشعب، من أجل بلدنا، وأريد أن أقول مرة أخرى، تواصلنا المستمر هيخلينا نشوف أكتر، لازم نتكلم ونسمع بعض أكتر، تعالوا نحط إيدينا في إيد بعض ونتحرك لمصلحة مصر المشتركة، وأقول لمبادرة ابدأ.. كملوا لسة بدري، عندنا فرصة كويسة».