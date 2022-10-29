تفاصيل إطلاق مسابقة أفضل إذاعة مدرسية وطابور الصباح في الدقهلية

أطلق ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم، مسابقة أفضل إذاعة مدرسية وأفضل طابور الصباح إيمانا منه بأهمّيّة الإذاعة المدرسيّة في تنمية شخصيّة الطالب، التي تُساعدُ كل طالب في التعبير عن رغباته وآرائه، كما أنها تُشاركُ في تعديل سلوك الطلاب، تحديدًا أصحاب الشخصيّات الخجولة، من خلال تحفيزهم وتشجيعهم على المشاركة.

وقال «شعبان»، في بيان، كم من طالب كان يخجلُ من الوقوف أمام زملائه في الصفّ، ويرفضُ بتاتًا المشاركة في الإذاعة، ولكن بعد تكرار مشاركته صار ذا شخصيّةٍ قويّة، وقادرًا على التحدّث بطلاقة مع الآخرين، ومنحته القدرة على تقديم موهبته، ومساواته مع الطلاب الآخرين في المدرسة.

المدرسة تشارك في بناء شخصية الطالب

وأشار إلى أن المدرسة تُشكّلُ المكان الثاني، الذي يدعم الطالب، ويُقدّمُ له المساعدة اللازمة، بعد المنزل، الذي يُشاركُ في بناء الأسس الأولى لشخصيّته؛ من خلال التربية المنزليّة المبنية على تعزيز المهارات المكتسبة من محيطه العائليّ، ودعمه نحو الاهتمام بتنمية مهاراته ومواهبه، وهكذا تُمثّلُ التشاركيّة بين المنزل والمدرسة، أساسًا من أساسات النموّ الشخصيّ، والتنمية الذاتيّة لكلّ طالب.

مسابقة أفضل إذاعة مدرسية وأفضل طابور

وأكد ناصر أن المسابقة ستعلن بكل شفافية وسيكون التقييم من خلال جمهور الصفحة ولجنة مشكلة من مديرية التربية والتعليم لاختيار أفضل طابور وأفضل إذاعة مدرسية على أن يكون فريق الإذاعة ممثل بوشاح باسم المدرسة.