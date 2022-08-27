«تعليم الدقهلية»: انتهاء امتحانات اليوم للدور الثاني بالثانوية دون مشكلات

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم السبت، أن طلاب الثانوية العامة أدوا امتحانات الدور الثاني بشعبتيها الأدبية والعلمية على مستوى المحافظة في مادتي الكيمياء والجغرافيا في سابع أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2022، دون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو الامتحانات.

غرفة العمليات المركزية في الدقهلية

وقال علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الدقهلية، إنه تابع امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني من خلال تواصل غرفة العمليات المركزية بالمديرية مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية على سير العملية الامتحانية وانتظام دخول الطلاب واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية للحفاظ على الطلاب.

امتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل

وأضاف «عبد الرؤوف»، في بيان، أن امتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل بدءا من نقل كراسات الامتحان من مركز توزيع الأسئلة إلى اللجان الامتحانية ووصولها للطلاب في الموعد المحدد للامتحان.

وأكد وكيل تعليم الدقهلية أن أجواء الامتحان سارت خلال اليوم بشكل جيد ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

جدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية يؤدون غدا الأحد، امتحان مادة الرياضيات التطبيقية «الديناميكا».