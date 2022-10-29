مصرع شخص وإصابة 22 في تصادم ميكروباص وسيارة ربع نقل بملوي

لقي شخص مصرعه وأصيب 22 آخرون، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وميكروباص بالطريق الزراعي «مصر - أسوان»، في زمام مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، ظهر اليوم السبت.

تصادم سيارتين بالطريق الزراعي في ملوي

وتلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن وقوع حادث تصادم بين السيارة رقم (6974 ن اي)، ربع نقل، والسيارة رقم (9768 ن ي ب) ميكروباص، بطريق مصر أسوان الزراعي بين قريتي المحرص والروضة التابعتين لمركز ملوي.

سيارة ميكروباص تصطدم بـ«ربع نقل» من الخلف

وأفادت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية وإدارة البحث الجنائي، أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة واصطدام السيارة الميكروباص بالسيارة الربع نقل من الخلف، ونتج عن ذلك مصرع شخص وإصابة 22 أخرين تم نقلهم لمستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج، ومعظمهم من قرية المحرص التابعة لمركز ملوي.

وحُرر عن الحادث المحضر اللازم، وانتقل رجال المرور لرفع آثاره وتسيير الحركة بالطريق، وتم التحفظ علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وكلفت إدارة البحث بالتحري حول الظروف والملابسات، وانتدبت مهندس فني من إدارة مرور ملوي لمعاينة الحادث ومعرفة أسبابه.