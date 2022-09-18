بعد 5 أيام من تغيبه.. العثور على جثة طفل داخل ترعة في الوقف بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية في قنا، اليوم الأحد، على جثة طفل غريق داخل ترعة بجوار كوبري الخلوفة في مركز الوقف شمال محافظة قنا، وذلك بعد تغيبه عن منزله 5 أيام.

بلاغ بالواقعة

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد العثور على جثة طفل غريق داخل ترعة بجوار كوبري الخلوفة في ترعة بقرية المراشدة بمركز الوقف.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة طفل يدعى «أحمد م. غ»، 7 سنوات، غريقا داخل ترعة بجوار كوبري الخلوفة، وذلك بعد تغيبه عن منزله لـ5 أيام.

نقل الجثة إلى المشرحة

نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأمرت بانتداب مفتش الصحة لكتابة تقرير طبي حول أسباب وفاة.