نقابة المستثمرين الصناعيين: الصناعة في مصر تمثل 82% من حجم الناتج القومي

قال الدكتور إبراهيم الميرغني، عضو مجلس إدارة نقابة المستثمرين الصناعيين، إنَّه من الضروري توطين الصناعة في مصر، خاصة أنَّها تمثل نحو 82% من حجم الناتج القومي وتشغيل القوى العاملة، مشيرًا إلى أنَّ مصر تملك العديد من مقومات الصناعة، والكثير من المواد التي يمكن أن تدخل في صناعة بعض الموارد الأساسية التي تحتاج إليها الدولة.

وأضاف عضو مجلس إدارة نقابة المستثمرين الصناعين، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على شاشة القناة الأولى المصرية، أنَّ مشروع الرمال السوداء، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا يجذب أكبر عدد من المستثمرين، كما يعمل على زيادة إنتاج الصناعة المصرية التي تصدر لجميع أنحاء العالم.

يجب الاهتمام بالإجراءات التنفيذية للمشاريع الصناعية

وتابع «الميرغني»، أنَّ أحد أهم التوصيات التي أقرّها المؤتمر الاقتصادي مؤخرًا هي ضرورة الاهتمام بالإجراءات التنفيذية للمشاريع الصناعية، وبالتالي تمّ التعاون بين وزارة الصناعة واتحاد الصناعات والمبادرة الوطنية لتطوير وتوطين الصناعة «ابدأ»، للاهتمام بالإجراءات اللازمة وتبسيطها بما يعمل على جذب المستثمرين.

الصناعات تعتمد على الناحية الفنية وتصنيع المواد الخام

وأشار عضو مجلس إدارة نقابة المستثمرين الصناعين، إلى أن الصناعة تعتمد في الأساس على الناحية الفنية والمادة الخام، موضحًا أنَّ المواد الخام من الخاطئ تصديرها بشكلها الأولي، وإنما لابد من تصنيعها، أو تشكيلها محليًا أولًا ثم تصديرها لمختلف دول العالم.