تفاصيل حبس المتهم بخطف ترزي بالقطامية.. «الخدعة في الستائر»

قررت النيابة العامة حبس المتهم في قضية خطف ترزي بالقطامية 4 أيام على ذمة التحقيق، وأفادت تحقيقات النيابة أن المتهم قام باستدراج المجني عليه بدعوى تصميم ستائر لشقته السكنية في منطقة القطامية بالقاهرة، وفور وصوله قام باحتجاز المجني عليه وإكراهه علي توقيع 2 إيصال أمانة والاستيلاء منه علي مبلغ مالي تحت تهديد سلاح أبيض «مطواة».

سبب الواقعة

وتبين من تحقيقات النيابة على لسان المتهم أن سبب الواقعة يعود إلى أن إحدى السيدات هي التي خططت لخطفه وأستأجرته لخطف الترزي بسبب خلافات مالية بينها وبين المجني عليه لقيامه بتصميم وتركيب ستائر بمحل سكنها وأنها قامت بمطالبته برد مبلغ مالي كعربون وفك الستائر التي قام بتركيبها لعدم تطابقها للمواصفات المتفق عليها لكنه رفض، فاتفقت مع المتهم علي خطفه مقابل مبلغ مالي.

قانون عقوبة الخطف

شرح المحامي محمود عبد الله لـ«الوطن» تفاصيل عقوبة الخطف كما نص عليها قانون العقوبات: «تبدأ العقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات، وتصل العقوبة حتى السجن المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات».

وكان قسم شرطة القطامية قد تلقى بلاغاً من من ترزي ومقيم بمحافظة الشرقية بتضرره من اخر لقيامه باستدراجه إلى شقة سكنه واحتجازه وإكراهه على توقيع 2 إيصال أمانة والاستيلاء على مبلغ مالي تحت تهديد السلاح وعقب ذلك قام بإطلاق سراحه.

وباجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وتم بإرشاد المتهم ضبط 2 إيصال أمانة بتوقيع المجني عليه، وكذا المبلغ المالي المستولى عليه ، وأفاد بتخلصه من السلاح الأبيض، تم فتح محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.