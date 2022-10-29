رئيس «صناعة الحبوب»: الملتقى والمعرض الدولي للصناعة يسهم في زيادة الصادرات

قال عبدالغفار السلموني، رئيس غرفة صناعة الحبوب، إن ما تم طرحه خلال الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، يسهم بالفعل في زيادة الصادرات وحل مشاكل المصدرين والمصنعين، مشيرًا إلى أن هذه الفترة لا تتطلب تأجيلاً لطرح أو تنفيذ أي حلول في مواجهة أي مشكلة تواجه العملية الإنتاجية والتصديرية، نظراً لأهمية التصدير حالياً، وفي ظل حاجة مصر الشديدة للعملة الصعبة، وتزامناً مع سعي الحكومة للوصول بالصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار.

هدف الوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار ليس أمرًا مستحيلًا

وأكد السلموني لـ«الوطن»، أن هدف الوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار ليس أمرًا مستحيلًا وإنما يسهل الوصول إليه إذا ما تم التركيز على تعظيم الصادرات المصرية ومضاعفتها، وهو ما يتطلب توحيد كل الجهود، وتنسيقاً عالي المستوى بين الجهات الحكومية المعنية، لحل أي مشكلة تواجه قطاع التصدير، والمصدرين، باعتباره أحد أهم موارد العملة الصعبة للبلاد.

إنشاء الصوامع الحديثة لتخزين القمح يسهم في تقليل الهادر

وتابع السلموني أن خلال الفترة المقبلة تستهدف زيادة الاستثمارات في إنشاء الصوامع الحديثة وفقًا للمواصفات العالمية الفترة المقبلة لزيادة السعة التخزينية للقمح، مشيرًا إلى أن إنشاء الصوامع الحديثة لتخزين القمح يسهم في تقليل الهادر والحفاظ على سلامة وتخزين القمح، ما يقلل من الاستيراد من الخارج، وخفض الضغط على العملة الأجنبية