التصريح بدفن طالب صدمه قطار على شريط السكة الحديد في بنها

أمرت جهات التحقيق ببنها بالتصريح بدفن جثة طالب لقي مصرعه على قضبان السكة الحديد ببنها خلال تواجده مع أصدقائه وقيامهم بالتصوير في المنطقة غير المخصصة لعبور المشاة فصدمه قطار وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وتقرير الطب الشرعي حول الوفاة والذي أكد أنه لا توجد شبهة جنائية في الحادث.

كان طالب قد لقي مصرعه أسفل عجلات القطار بعدما صدمه أحد القطارا ببنها أثناء تواجده رفقة أصدقائه على كوبري السكة الحديد بناحية قرية بطا دائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية في مكان غير المخصص لعبور المشاة جرى التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى بنها العام وصرحت جهات التحقيق بدفنها.

بلاغ بمصرع طالب على السكة الحديد ببنها

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز بنها يفيد ورود بلاغ بمصرع طالب أسفل عجلات القطار بناحية قرية بطا التابعة لمركز بنها.

تفاصيل مصرع طالب ببنها

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وبالمعاينة والفحص، تبين من تحريات مباحث مركز بنها، أن الطالب المتوفى يدعى «محمد ر ح»، 16 سنة، طالب بالصف الثاني الثانوي الزراعي، من قرية كفر منصور التابعة لمركز طوخ وتبين أنه أثناء زيارته لأحد أصدقائه ببنها قام هو وثلاثة آخرين من أصدقائه بالصعود لكوبري السكة الحديد «غير مخصص لعبور المشاة» من ناحية قرية بطا مركز بنها لالتقاط بعض الصور التذكارية وتفاجأ هو وأصدقائه بقدوم القطار وفر أصدقاؤه من أمام القطار إلا أنه لم يستطع النجاة بنفسه، فصدمه القطار مما أدى لحدوث إصابته بإصابات متفرقة بالجسم التي أودت بحياته.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة، بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية إثر إصابته المشار إليها ونفى وجود شبهة جنائية في الوفاة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي صرحت بدفن الجثة بعد التأكد من عدم وجود شبهة جنائية.