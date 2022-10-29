إنشاء 12 عمارة سكنية تضم 288 وحدة بتكلفة 84 مليون جنيه في العريش

أشاد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بدور الجهاز المركزي للتعمير «جهاز تعمير سيناء» التابع لوزارة الإسكان، بشأن الأداء وسرعة الإنجاز بالمحافظة.

إنشاء 6 عمارات سكنية بحي الضاحية بالعريش

وأكد المحافظ أثناء تفقده اليوم لمشروعي إنشاء عدد 6 عمارات سكنية بحي ضاحية السلام وعدد 6 عمارات سكنية أخرى بالريسة بالعريش على سرعة الانتهاء من المشروعين لتسليم الوحدات السكنية للمستحقين في المواعيد المقررة وطبقا للبرنامج الزمني للإنشاء.

وأشار المحافظ أثناء جولته التفقدية لمتابعة الأعمال في المشروعين، ويرافقه المهندس ناجي إبراهيم محمد رئيس جهاز تعمير سيناء، إلى أن العمارات الـ 12 تضم 288 وحدة سكنية وتتكلف 84 مليون جنيه.

ومن جانبه، أعلن المهندس ناجي إبراهيم محمد رئيس جهاز تعمير سيناء، عن الالتزام بالمواعيد المقررة في الإنشاء وتسليم المشروعين.

مواصلة العمل في بناء 25 بيتا ريفيا جنوب الشيخ زويد

ومن جهة أخرى، واصلت شركات المقاولات والتعمير، إنشاء 25 بيتا ريفيا بقرية الظهير جنوب الشيخ زويد، وذلك بمدخل طريق قرية الظهير الرئيسي.

وقال سعيد عرادة رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، في بيان، إن العمل مستمر بقرية الظهير، وأنه بناءً على قرار المحافظ سوف يتم تخصيص بيتين منهما على أن يكونا مدرسة لحين الانتهاء من بناء مدرسة العوايضة للتعليم الأساسي بالمنطقة.