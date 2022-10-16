إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي غرب الشيخ زويد

انقلبت سيارة ملاكي على الطريق الدولي بمنطقة قبر عمير غرب الشيخ زويد، ما أدى إلى إصابة اثنين من ركابها، تم نقلهم إلى مستشفى العريش العام.

وقال مصدر طبي بمستشفى العريش العام، لـ«الوطن»، إن اثنين من الشباب وصلا إلى قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى العريش، مصابين بإصابات ما بين خفيفة إلى متوسطة.

كدمات وجروح نتيجة الحادث

والمصابان هما: «ن. ج.ص»، 24 عامًا، و«ع.م»، 29 عامًا، مصابان بجروح وكدمات نتيجة انقلاب سيارة ملاكي على ملف قبر عمير بمناطق غرب الشيخ زويد.

وتم علاج المصابين، وعمل الأشعة اللازمة التي أثبتت عدم وجود كسور في الجسم أو الأطراف، مع عمل جرعة علاجية لعدة ساعات تحت المراقبة خوفا من حدوث تطورات.

وكانت مديرية أمن شمال سيناء قد تلقت إخطارًا من مرفق الإسعاف بالعريش، بوصول اثنين من الشباب مصابين نتيجة انقلاب سيارة ملاكي بعد انزلاقها بملف أبوعاصي بقرية قبر عمير غرب الشيخ زويد.

وحققت قوات الشرطة في الواقعة وكتبت المحضر الرسمي لإخطار نيابة العريش بملابسات الحادثة.

أهالي الشيخ زويد وأبوطويلة يشيعون جنازة أم وابنتها

من جهة أخرى، شيَّع أهالي الشيخ زويد جثمان أم وطفلتها صدمتهما سيارة نصف نقل مسرعة بوسط الشيخ زويد، وتوفيت الأم في الحال، ولحقتها ابنتها بعد 12 ساعة أثناء خضوعها للعلاج المكثف بقسم العناية المركزة بمستشفى العريش العام.

وشارك في الجنازة عدد كبير من وجهاء العائلات والقبائل والنواب، وأفراد عائلة الأم وعائلة الطفلة من أهالي الشيخ زويد وأبوطويلة.