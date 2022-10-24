«مقطوع من شجرة».. وفاة مسن بمستشفى العريش وأهل الخبر تبرعوا له بقبر

توفي قبل ظهر اليوم، مسن يقيم في مدينة العريش، ليس له أقارب أو معارف يستدل عليه من خلالهما، وقال مصدر بمستشفى العريش العام إن مسن يدعى فريد الجندي، بحسب بطاقته الثبوتية، دخل مستشفى العريش في حالة إعياء تام، بعد أن وجده أهالي الخير ملُقى بالطريق المؤدي إلى المستشفى، وجرى نقله إلى قسم الاستقبال والطوارئ، ثم حجزه بأحد أقسام المستشفى، إلا أنه توفي بعد ساعات قليلة.

وأضاف المصدر أنه لم يستدل على أحد من أقارب المتوفي بحسب العنوان الموجود في البطاقة الثبوتية، وأكد أحد الجيران من شهود الواقعة لـ«الوطن»، أنه ليس له أي أقارب أو أحد يسأل عنه، موضحًا أنه حينما يداهمه المرض يذهب للمستشفى بنفسه، لكن هذه المرة سقط قبل الوصول إليها، فحمله أهل الخير إلى قسم الاستقبال، وتوفي بعد ساعات قليلة من وصوله إلى المستشفى، وجرى ستخراج تصريح الدفن، الذي أثبت أن الوفاة طبيعية لكبر سنه.

مكبرات الصوت بالمستشفى تعلن موعد الجنازة

فيما نادت مكبرات الصوت بمسجد مستشفى العريش العام، على الأهالي بضرورة المشاركة في تشييع جنازته؛ لأنه ليس له أحد، وتبرع أهالي الخير بحفر قبر له بمقابر عاطف السادات بوسط المدينة، على أن يكون التجمع لدفنه بعد صلاة عصر اليوم.

وتعاطف العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي معه بقولهم «هو مالوش حد.. فكونوا أنتم له»، وكتب آخر «اعملوا الخير لعل الله يرحمه ويجعل غربته في ميزان حسناته».