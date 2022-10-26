حالة الطقس في شمال سيناء اليوم.. معتدلة والحرارة تصل إلى 18 درجة

تشهد شمال سيناء أجواء مناخية معتدلة بجميع الأنحاء، مع بزوغ شمس النهار التي غابت على فترات طوال نهار أمس، فيما انخفضت درجات الحرارة ووصلت إلى 22 درجة مئوية.

وذكر المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، في بيان، أن الأجواء المناخية بمدن وقرى شمال سيناء تشهد تقلبات مناخية، والأجواء ما بين غائمة ومعتدلة، مشيرًا إلى أن انخفاض درجة الحرارة خلال ساعات الليل، وتشتد البرودة بساحل العريش والمناطق الصحراوية، التي قد تصل بها درجات الحرارة إلى أقل من 18 درجة مئوية.

تنظيف بلاعات الصرف الصحي والبلاعات بالعريش

من جهة أخرى، واصل مجلس مدينة العريش، تنظيف الشوارع ورفع الركام من الأزقات والشوارع، وذلك تحسبا لتساقط أمطار محتملة، فيما قام قسم الصيانة بالمجلس بالمرور على بلاعات تصريف الأمطار والبيارات، وجرى مراجعة طريقة الشفط والسحب في المناطق، التي تشهد رواكد أمطار بعدة مناطق بوسط العريش وساحل البحر.

انعقاد دائم لديوان عام محافظة شمال سيناء

بدوره، أكد قسم العلاقات العامة بديوان عام محافظة شمال سيناء، أن قسم الطوارئ والاستغاثات في حالة انعقاد دائم بالتنسيق مع المديريات ومجالس المدن؛ تحسبا لأي تطورات مناخية محتملة، وجرى فتح خطوط اتصال مباشر مع عدة جهات تنفيذية لمواجهة التغيرات وسرعة حل المشكلات.