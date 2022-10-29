جمارك نويبع تضبط محاولتي تهريب هواتف محمولة وأجهزة بلايستيشن

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة حمدي الشعراوي، مدير عام الجمارك من ضبط محاولتي تهريب عدد من الهواتف المحمولة وأجهزة البلاي ستيشن بالمخالفة لقانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

الاشتباه في سائقين

البداية بالاشتباه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع والسيارات الواردة من ميناء العقبة الأردني، في قيام المدعو «ا.م» مصري الجنسية سائق سيارة مصرية ومحملة بمشمول البيانات الجمركية أرقام 397310,397369 أمتعة شخصية، والمدعو «أ.م.م» مصري الجنسية في سيارة قيادته محملة بجهاز dhl.

وبتفتيش السيارتين جرى ضبط 8 هواتف محمولة ماركات حديثة ومتنوعة مخبأة داخل أكياس «بن ومكسرات» مخبأة بالصندوق الأيمن الخاص بالسيارة الأولى، وضبط 7 أجهزة بلايستيشن 4 مستعملين و6 هواتف محمولة مستعملة مخبأة أسفل المطبخ وتحت السرير بكابينة قيادة السيارة الثانية.

وتم الضبط بلجنة من محمود حمزة مدير الإدارة وهشام عمار مأمور الحركة السيد حسن مأمور تفتيش الركاب وأحمد سامي مدير تفتيش الركاب ومحمد محمود الجميعي مدير المركز اللوجيستى وجمال مختار مأموري الأمن الجمركى وربيع الأهتم مدير الأمن الجمركى ومصطفي الحناوي مأمور مكافحة التهرب الجمركي ومحمد الأهل ومحمود أبو العباس والسيد أبو خضير مديرى مكافحة التهرب الجمركي.

تحرير محضر بالواقعة

قررت سلمى سالم سالمان رئيس الإدارة المركزية لجمارك سيناء اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك ومحمد حنفي مستشار رئيس المصلحة للمنطقة الجمركية الشرقية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.