عضو بمبادرة «ابدأ» لتوطين الصناعة: درسنا مشكلات المستثمرين ونعمل على حلها

قال المهندس مينا ماهر إدوارد، عضو المبادرة الوطنية «ابدأ» لتوطين الصناعة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه في أكتوبر 2021، شباب البرنامج الرئاسي، بدراسة الملف الصناعي المصري بالكامل من أجل معرفة التحديات وتذليل العقبات أمام المستثمرين.

تضافر جهود جميع المؤسسات لإنجاح المبادرة

وأضاف «ماهر»، خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن هذا لم يكن ليتم إلا من خلال تواصل وتضافر جميع مؤسسات الدولة لإنجاح ذلك، بخلاف الجهات المعنية ورجال الأعمال والمستثمرين لدعم القطاع الصناعي المصري.

واستطرد: «استعنا بشباب مبادرة حياة كريمة وتحديدا فريق الرصد الميداني نظرا لتواجدهم بقوة على الأرض في قرى ومراكز مختلفة في جمهورية مصر العربية بالكامل، وبالتالي يقدروا يرصدوا المشكلات ويتكلموا مع رجال الأعمال على الأرض، وعرفنا التحديات اللي قابلتهم وازاي نحلها».

وأوضح أن المبادرة لا تستهدف قطاع واحد من القطاعات الصناعية، لكنها تعمل في كل القطاعات بشكل متوازٍ: «إحنا اتأخرنا كتير زي ما الرئيس السيسي اتكلم، ومحتاجين نشتغل على كل الأهداف بشكل متوازٍ».

أهداف مبادرة ابدأ

وتابع: «هناك 3 أهداف لمبادرة ابدأ وهي: توفير فرص العمل، وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا بالشراكة مع الشركات الأجنبية، وتقليل الفاتورة الاستيراداية ما ينعكس على تقليل الفجوة الموجودة في الميزان التجاري».